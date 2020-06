Mondiali sci Cortina: Zaia, 2022 resta soluzione migliore

(ANSA) – VENEZIA, 30 GIU – “Io ho sostenuto Roda e Benetton per tentare di spostare i Mondiali di sci al 2022. E, se si potessero portare al 2022 ritengo sarebbe la soluzione migliore.

Se però, per qualche difficoltà, ci toccasse farli nel 2021, li faremo”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia.

“Dico – ha aggiunto – che è meglio il 2022 anche perché, se tornasse l’infezione da coronavirus, si dovrebbero fare quantomeno a porte chiuse. Meglio quindi assicurarsi, perché c’è anche il rischio che li annullino. In ogni caso, credo che ci sarebbero difficoltà a livello di calendario internazionale nel mantenerli al prossimo anno”. (ANSA).



