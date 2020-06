Mondiali sci Cortina:Roda “Se sarà scelto 2021 siamo pronti”

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “Tutti sono pronti a realizzare un importante evento per l’Italia e noi porteremo in Consiglio questa chiara volontà e la sottoporremo all’attenzione dei rappresentanti delle altre nazioni. L’attività per la realizzazione dell’evento non si è mai fermata e se la decisione del Consiglio sarà quella di proseguire con le date originarie del febbraio 2021, noi lo faremo”. Così il presidente della Fisi, Flavio Roda, in vista del Consiglio FIS (Federazione internazionale dello Sci) del 2 luglio, che dovrà prendere una decisione sulla data in cui si disputerà il Campionato del mondo di sci alpino di Cortina.

Roda, che rappresenterà l’Italia nei giorni passati ha avuto confronti con tutti gli stakeholders legati al Mondiale ampezzano: dal comitato organizzatore, al CONI, al Governo, alle istituzioni locali agli imprenditori del territorio.

La discussione del Consiglio FIS verterà anche sui contenuti e le modalità che il Mondiale italiano potrà avere: aldilà del programma di gare, l’organizzazione ha infatti previsto una serie di eventi collaterali di grande prestigio. Tutto ciò dovrà essere attentamente valutato nell’ottica della massima sicurezza e del rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Se la scelta dovesse cadere sul 2021, Cortina avrebbe indubbiamente l’opportunità di realizzare il primo, grande evento internazionale italiano post Covid: il lancio ideale verso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. (ANSA).



