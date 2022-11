Mondiali: Senegal; Cissè, se c’è colpevole per sconfitta sono io

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “Errore del portiere Mendy sul primo

gol olandese? Non ho più rivisto le immagini, non lo so, le devo

rivedere”. Il ct del Senegal, Aliou Cissè, glissa su un domanda

in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Olanda e sostiene

che “se c’è un colpevole forse e sicuramente sono io come

allenatore. Abbiamo avuto due o tre occasioni, si sono create

buone situazioni ma il calcio è questione di efficienza”.

“Vincere questa partita ci avrebbe messo nella giusta

direzione, non è il caso e quindi la seconda contro il Qatar

sarà molto difficile – prosegue Cissè -. Noi dobbiamo vincere e

aver perso oggi ci dà ancora più motivazioni anche perchè non è

andato tutto male. E’ stata una partita di altissimo livello,

molto complicata, ma piuttosto equilibrata, secondo me il

punteggio non rispecchia il volto della partita. Sono molto

orgoglioso dei miei ragazzi”. (ANSA).



