‘Mondiali senza gloria’, come il Duce rubò due Coppe Rimet

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – GIOVANNI MARI, “MONDIALI SENZA

GLORIA” (PEOPLE, 191 PAGINE, 16 EURO). In un 2022 con l’Italia

fuori dai Mondiali di calcio, un libro accende i fari sui

Campionati del 1934 e del 1938 e mette a fuoco le ombre nere che

si allungano sulle vittorie azzurre. “Mondiali senza gloria”

pubblicato da People gioca su due fronti: primo, svelare la

pressante propaganda che il regime fascista costruì attorno al

pallone per nascondere repressione e fallimento economico;

secondo, ricostruire i trucchi e i reati orditi direttamente da

Mussolini per portare la Coppa Rimet a casa.

L’autore, Giovanni Mari, giornalista politico del Secolo XIX,

ripercorre come in una moviola in differita tutti i gol regolari

annullati agli avversari e tutti i gol irregolari assegnati

all’Italia; spiega come il ricorso agli oriundi fosse di fatto

fuorilegge; racconta come la Figc elargì ingenti somme alle

federazioni straniere per assicurarsi passaggi del turno e

trattamenti di favore. E ricorda come i calciatori italiani, di

certo fortissimi (anche se poterono godere delle assenze dei

campionissimi inglesi e uruguayani), furono costretti a giocare

con il fascio littorio sul petto, talvolta addirittura in

camicia nera, e a esibirsi obbligatoriamente nel saluto fascista

a inizio partita.

Mussolini aveva bisogno di sviare l’attenzione degli

italiani, perché il suo abbattimento del debito pubblico era un

artifizio con le gambe corte. Ma, per far funzionare il gioco,

Mussolini doveva assicurarsi la vittoria dei suoi campioni: a

ogni costo. Per prima cosa promise alla Fifa un fiume di soldi

per l’organizzazione dei Mondiali, anche se le casse del governo

erano già state svuotate. Poi ingaggiò calciatori argentini che

nel 1930 avevano giocato la finale contro l’Uruguay con la scusa

di un nonno italiano, ma li fecero giocare violando la regola

dei tre anni di residenza in Italia; infine fece diventare

studenti universitari per un paio di mesi i calciatori da

schierare alle Olimpiadi di Berlino per mettersi in luce in casa

di Hitler. (ANSA).



