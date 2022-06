Condividi l'articolo

Il Galles batte 1-0 l’Ucraina a Cardiff nella finale dei playoff, assicurandosi il tredicesimo e ultimo posto per le nazionali europee ai Mondiali in Qatar e facendo sfumare il sogno qualificazione degli ucraini. L’unica partecipazione alla fase finale del torneo risaliva al 1958 per i Dragoni, che saranno inseriti nel gruppo B con Inghilterra, Iran e Stati Uniti.

