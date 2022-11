Mondiali: Spagna; Gayà dà forfait, Luis Enrique chiama Balde

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Niente da fare per Josè Gayà: il

terzino del Valencia è costretto a dare forfait per i Mondiali

in Qatar a causa dei problemi a una caviglia. La decisione di ‘tagliare’ il giocatore è stata annunciata dalla federcalcio

spagnola (Rfef) con un comunicato.

Al suo posto il ct Luis Enrique ha deciso di chiamare

Alejandro Balde, 19enne del Barcellona che si trovava in ritiro

con la nazionale under 21 in vista di un’amichevole con i pari

età del Giappone. Ora invece volerà in Qatar. (ANSA).



—

