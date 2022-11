Mondiali: Spagna, l’obiettivo di Luis Enrique “è la finale”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Il nostro obiettivo è andare in

finale, se possibile. Se possiamo giocare sette partite, perché

dovremmo accontentarci di cinque? È il nostro obiettivo, ma è

quello di tutte le selezioni presenti. Bisogna avere fede”. Luis

Enrique, ct della Spagna, punta al massimo, ma con realismo,

alla vigilia dell’incontro con il Costa Rica che apre il

Mondiale della Roja.

Il capitano Sergio Busquets condivide: “Sarà difficile, ma

l’obiettivo è giocare sette partite. Dobbiamo andare per gradi.

La partita importante è la prima, contro il Costa Rica, dobbiamo

cercare di partire bene, anche se in tre Coppe del mondo che ho

giocato, non ho mai iniziato con una vittoria”. (ANSA).



