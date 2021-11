Mondiali: Spagna-Svezia: Ibrahimovic va in panchina

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 NOV – C’ una sorpresa nella formazione

della Svezia che, a Siviglia, sta per giocare contro la Spagna

nella sfida decisiva per assegnare il primato nel gruppo B delle

qualificazioni mondiali. Infatti Zlatan Ibrahimovic si

accomoderà in panchina e al suo posto il ct Jan Andersson

schiererà Claesson, che farà coppia con Isak. In campo anche lo

juventino Kulusevski come esterno offensivo a destra.

Per conquistare la qualificazione diretta a Qatar 2022 la

Svezia deve vincere, altrimenti alla Spagna basterà anche un

pari e i gialloblù scandinavi andranno agli spareggi come nel

2018. (ANSA).



