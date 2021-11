Mondiali: stampa estera, ‘Italia ora teme un’altra apocalisse’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Il pareggio dell’Italia per 1-1 con

la Svizzera trova spazio sulla stampa sportiva e non solo.

“L’Italia ora teme un’altra apocalisse”, titola lo spagnolo As,

ricordando la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018

da parte degli azzurri allora guidati dal ct Gian Piero Ventura,

che proprio ieri ha annunciato l’addio al calcio. Il Frankfurter

Allgemeine Zeitung pubblica la foto di uno sconsolato Jorginho,

puntando il dito sul “dramma degli 11 metri” che “mette l’Italia

alle strette”. “In estate, gli italiani – ricorda il quotidiano

tedesco – sono diventati campioni d’Europa. Ora, come prima del

torneo 2018, c’è la minaccia di un fallimento nella

qualificazione ai Mondiali”.

L’inglese Daily Mail sottolinea che il rigore sbagliato da

Jorginho lascia i “campioni d’Europa ad affrontare una partita

finale ricca di tensione per mettere il sigillo sul primo posto”

nel girone. “L’Italia mantiene la testa del girone ma…” titola

Le Figaro e L’Equipe sottolinea che per gli azzurri ci sarà “suspense sino alla fine”. (ANSA).



