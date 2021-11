Mondiali: Svizzera perde Rodriguez e Okoh

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Brutte notizie per la nazionale

svizzera che domani a Lucerna affronta la Bulgaria in un match

decisivo per il gruppo C delle qualificazioni mondiali, di cui

fa parte anche l’Italia. Infatti la ‘Nati’, com’è soprannominata

la selezione allenata da Murat Yakin, dovrà fare a meno di Bryan

Okoh e di Ricardo Rodriguez. Il difensore centrale, secondo

quanto ha reso noto la federcalcio svizzera dopo gli

accertamenti medici del caso, ha riportato la rottura del

legamento crociato destro nell’allenamento di rifinitura a Roma,

mentre il granata Ricardo Rodriguez ha subito un infortunio

muscolare alla coscia durante la partita contro l’Italia.

Entrambi hanno già lasciato il ritiro rossocrociato. (ANSA).



