Mondiali: tensioni Olanda-Argentina, la Fifa apre un’indagine

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Dopo avere analizzato i filmati di

quanto accaduto sul campo, la Commissione disciplinare della

Fifa ha aperto un procedimento contro la Federcalcio argentina

per possibili violazioni degli articoli 12 (“cattiva condotta di

giocatori e funzionari”) e 16 (“ordine e sicurezza nelle

partite”) del Codice disciplinare della Fifa durante la partita

dei Mondiali di calcio contro l’Olanda.

Inoltre, la Commissione disciplinare della Fifa ha avviato un

procedimento contro la stessa Federcalcio olandese per possibili

violazioni dell’articolo 12 del Codice disciplinare della Fifa.

Lo scrive il sito del quotidiano spagnolo Marca. Il match dei

quarti di finale è stato caratterizzato da episodi di tensione e

da una serie di violenti alterchi o gesti plateali, come il

pallone calciato violentemente da Paredes contro la panchina

olandese, che hanno generato piccoli parapiglia nel concitato

finale – e anche in seguito – di partita. (ANSA).



