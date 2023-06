Mondiali U.20: 2-1 ad Inghilterra, l’Italia ai quarti

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA PLATA, 31 MAG – L’Italia del ct Carmine Nunziata

si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali Under 20

battendo l’Inghilterra per 2-1 nella partita degli ottavi

giocata allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata.

Azzurri in vantaggio con Baldanzi all’8′ pt, pareggio degli

inglesi con Devine al 24′ pt. La rete decisiva al 42′ st con un

rigore trasformato da Casadei, ancora una volta trascinatore di

questa Italia.

Gli azzurri torneranno in campo sabato alle 18 locali (le 23

in Italia) per affrontare nei quarti la Colombia, che ha battuto

5-1 la Slovacchia. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte