Mondiali U.20: Italia-Rep.Domenicana 3-0 e pass per gli ottavi

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Ai Mondiali di calcio Under 20 in

corso in Argentina, l’Italia ha battuto 3-0 la Repubblica

Domenicana e si è qualificata come seconda del gruppo D,

conquistando il pass per gli ottavi di finale della competizione

iridata.

Sugli scudi ancora una volta Cesare Casadei, autore della sua

seconda doppietta nel torneo. Il centrocampista azzurro – ex

delle giovanili dell’Inter ma ora di proprietà del Chelsea – è

capocannoniere del mondiale con 4 gol e un assist all’attivo.

(ANSA).



—

