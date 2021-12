Mondiali: Uci, prove crono uguali per uomini e donne

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Stesso giorno, stesso percorso e

stessa distanza per le prove a cronometro femminili e maschili

elite ai Mondiali di ciclismo su strada 2022 che si terranno dal

18 al 25 settembre a Wollongong (Australia). Lo ha annunciato

l’Unione ciclistica internazionale, sottolineando che la

decisione è in linea con il principio di parità tra uomini e

donne sostenuto dalla stessa Uci e che si tratta di un prima

volta in assoluto per quanto riguarda i Campionati del mondo su

strada.

I detentori della maglia iridata nella crono, Filippo Ganna e

l’olandese Ellen van Dijk, potranno quindi difenderla

contemporaneamente il 18 settembre su un circuito per lo più

urbano nella località balneare a 100 km a sud di Sydney.

Le gare su strada si svolgeranno il 24 settembre per le donne

e il 25 per gli uomini, quando Elisa Balsamo ed il francese

Julian Alaphilippe difenderanno i rispettivi titoli. In entrambe

le categorie la gara partirà da Helensburg, cittadina a nord di

Wollongong, e comprenderà un anello con la salita del monte

Keira (473 m slm), 8,7 km al 5% di media e fino al 15% nei punti

più duri, e un circuito finale urbano a Wollongong.

I Mondiali, che quest’anno si sono svolti nelle Fiandre, non

si tengono in Australia dal 2010, quando furono ospitati a

Melbourne e Geelong. Secondo l’Uci, vi parteciperanno circa

mille corridori. (ANSA).



