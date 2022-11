Mondiali: Usa; Adams, appoggiamo il popolo dell’Iran

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Noi appoggiamo il popolo dell’Iran e

la sua squadra. Ma ora siamo concentrati sulla partita, così

come credo lo siano loro, perché conterà molto per entrambi, per

continuare questa esperienza. Le discriminazioni? Esistono in

ogni Paese, e io lo posso dire perché non vivo nel mio (gioca

nel Leeds ndr). In America c’è razzismo ma la situazione

migliora, giorno dopo giorno. E chiedo scusa se non ho

pronunciato correttamente la parola Iran”. Così, in conferenza stampa, il capitano della nazionale statunitense Tyler Adams,

alla vigilia della sfida tra le due nazionali. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte