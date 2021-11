Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Ancora un forfait per l’Italia di

Roberto Mancini in vista della sfida decisiva per le

qualificazioni ai Mondiali 2022: Alessandro Bastoni,

indisponibile per la gara di lunedì, ha lasciato il ritiro della

Nazionale questa mattina. (ANSA).



