Mondiali:Inghilterra;Dier per creare atmosfera non serve alcol

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Per il centrocampista

dell’Inghilterra Eric Dier l’alcol non è necessario “per creare

una grande atmosfera” ma anzi “spetta alle squadre creare

emozioni in campo e fuori”. Dier è intervenuto così sul tema che

sta tenendo banca alla vigilia del calcio d’inizio dei Mondiali

di Qatar 2022 e cioè il divieto di vendita di alcolici nei

pressi degli stadi. In un primo momento era stato deciso che

alcolici sarebbero stati serviti “in aree selezionate

all’interno degli stadi”, nonostante la sua vendita fosse

strettamente controllata nel Paese musulmano.

“Mi piacere pensare che tu possa divertirti con o senza alcol

– ha detto Dier – Spetta a noi come squadra e a ogni squadra del

torneo portare un grande calcio, un calcio emozionante e questo

è ciò che creerà una grande atmosfera negli stadi”.

“Giocatori e tifosi si alimentano a vicenda e dobbiamo essere

noi a iniziare con un buon calcio e creare la giusta atmosfera”, ha aggiunto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte