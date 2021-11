Mondiali:Norvegia solo pari con Lettonia,ora Qatar a rischio

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Un mezzo passo falso che potrebbe

costare molto caro. E’ successo alla Norvegia, che a Oslo contro

la Lettonia ha chiuso la partita a reti bianche, 0-0. Nel

frattempo, sempre nel gruppo G delle qualificazioni mondiali, la

Turchia ha rifilato un tennistico 6-0 a Gibilterra (a segno due

volte Dervisoglu, e una a testa Akturkoglu, Dursun e gli ‘italiani’ Demiral e Muldur) e ha raggiunto Thorsby e compagni

al secondo posto con 18 punti. Prima è l’Olanda a 19, che

vincendo nel match che sta per cominciare contro il Montenegro

si assicurerà il biglietto per il Qatar con un turno d’anticipo.

Invece la Norvegia, che prima di questa tornata sembrava in

grado perfino di vincere il girone, ora rischia di dover

salutare i Mondiali perché nell’ultimo turno, martedì prossimo,

giocherà proprio contro gli olandesi mentre la Tuchia dovrà

vedersela con il Montenegro e quindi appare favorita nello

sprint per il secondo posto che assicura il diritto agli

spareggi.

Si è giocato anche nel gruppo D, e la Bosnia, priva di Dzeko,

ha perso in casa, a Zenica, per 3-1 contro la Finlandia, vedendo

sfumare ogni speranza di agguantare il secondo posto. (ANSA).



