Mondiali:per Arabia Saudita e Giappone qualificazione più vicina

(ANSA) – ROMA, 01 FEB – L’Arabia Saudita e il Giappone vedono

avvicinarsi la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando

mancano due sole giornate alla chiusura del girone B della zona

Asia, che le vede occupare rispettivamente il primo e secondo

posto della classifica.

La vittoria dei nipponici per 2-0 nello scontro al vertice

svoltosi a Saitama li ha portati ad una sola lunghezza dalla

nazionale araba, che guida la classifica con 19 punti, mentre il

pareggio 2-2 tra Oman e Australia a Mascate ha complicato la

corsa dei “Socceroos”, che sono terzi con 15 punti. Nel prossimo

turno, l’Arabia Saudita affronterà la Cina, ormai fuori dai

Giochi, e in caso di vittoria sarà qualificata con un turno di

anticipo, mentre il Giappone farà visita all’Australia nella

partita che potrebbe decidere la sorte di entrambe le nazionali.

(ANSA).



