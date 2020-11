Montalbano a fumetti

(di Agnese Malatesta) (ANSA) – ROMA, 01 NOV – Montalbano in fumetto. Il popolare

commissario di Vigata, creazione appassionante di Andrea

Camilleri, si presenta in veste inedita al pubblico e prende

corpo in vignette per raccontare ‘L’odore del diavolo’, storia

nata dalla penna dello scrittore siciliano pubblicata nel 1998

nella raccolta ‘Un mese con Montalbano’.

E’ quanto ha prodotto la fantasia di quindici disegnatori

italiani ed inglesi. Un’idea pensata per celebrare, oltre che

Andrea Camilleri, anche il fumetto italiano, tema della XX

Settimana della lingua italiana nel mondo che si è svolta di

recente e che ha coinvolto la rete diplomatica del nostro Paese.

Ecco perciò l’omaggio dei fumettisti messi insieme in questo

progetto su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di

Londra: una storia illustrata a più mani, dove la trama crea il

fil rouge che tiene assieme il lavoro di diversi artisti.

L’intreccio del racconto ricalca lo stile avvincente di

Camilleri. Montalbano smaschera una truffa, realizzata

attraverso la presunta presenza del diavolo, ai danni di

un’anziana signora e messa in atto da cinici criminali

intenzionati a farle vendere la sua casa. L’esistenza maligna

era ritenuta tale dall’ignara donna per via di un forte puzzo di

zolfo che si sentiva di notte e che la metteva in fuga

ripetutamente. Manco a dirlo, Salvo Montalbano sente invece

l’odore di truffa e risolve il caso col solito guizzo

investigativo e con la solita umana sensibilità, liberando così

la signora dagli spaventi notturni.

Ne ‘L’odore del diavolo’, i personaggi del fumetto hanno

sembianze che cambiano a seconda della mano artistica che li

disegna. Il tutto si muove in un armonico dialogo. “La sfida –

spiega il coordinatore del lavoro, Massimo Fenti – è stata

quella di mettere assieme il brief. Dopo aver adattato lo

splendido racconto di Montalbano in sceneggiatura per fumetto,

ho dovuto creare una dettagliatissima descrizione dei personaggi

e ambienti per assicurarmi che nonostante la forte differenza di

stile dei vari autori, i personaggi fossero riconoscibili di

pagina in pagina e la storia scorresse senza intoppi. Dunque, il

lettore ci scuserà se l’acconciatura di Clementina varia un po’

da una tavola all’altra, se i baffi di Filippo Fulconis vanno e

vengono, o se a un telefono cordless compare il filo nel voltare

pagina. Queste variazioni sul tema rendono la lettura un gioco,

in cui chi legge non può fare a meno di notare quante voci

diverse esistono nella coralità del fumetto italiano e

internazionale, e non soltanto nell’evidente linguaggio visivo”.

Insieme a Massimo Fenati, hanno collaborato al progetto gli

artisti Sergio Algozzino,Paolo Bacilieri, Alessandro Baronciani,

Thomas Campi, Lorena Canottiere, Daniel Cuello, Matthew Dooley,

(Massimo Fenati) Giulio Macaione, Jon McNaught, Federico

Manzone, Andrea Serio, Posy Simmonds, Alessandro Tota, Lucas

Varela.; (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte