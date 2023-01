Montante: slitta ancora processo, Marino ritira parte civile

Condividi l'articolo

(ANSA) – CALTANISSETTA, 05 GEN – E’ stata rinviata al

prossimo 30 gennaio l’udienza del processo, che si celebra a

Caltanissetta, a 30 imputati nato dall’inchiesta sul cosiddetto ‘Sistema Montante’. Per la vicenda, che è nata da una tranche

dell’inchiesta sull’ex leader di Sicindustria già condannato in

appello in abbreviato a otto anni per corruzione, per aver

rivelazione di notizie coperte dal segreto d’ufficio e

favoreggiamento, è in corso il dibattimento di primo grado

davanti al Tribunale a carico di esponenti delle forze

dell’ordine, imprenditori e politici.

Il processo si è ‘fermato’ dopo che il Csm ha nominato

procuratore aggiunto di Caltanissetta l’attuale gip di Roma,

Nicolò Marino, che è parte civile per uno degli episodi

contestati. Per legge in questi casi il procedimento deve essere

trasferito e essere celebrato a Catania, come chiesto da diversi

avvocati della difesa il 17 febbraio del 2022. Il magistrato ha

intanto dichiarato il ritiro della sua costituzione come parte

civile nel processo, dove sarà presente come parte lesa.

Il Tribunale di Caltanissetta si era riservato di decidere sulla

richiesta di trasferimento del processo a Catania nell’udienza

dello scorso 19 dicembre. Ma nel frattempo è intervenuta la

sospensione dell’efficacia del provvedimento di nomina del Csm

di Marino da parte del Tribunale amministrativo regionale di

Roma su un ricorso presentato da un altro candidato al ruolo di

procuratore aggiunto a Caltanissetta, il sostituto procuratore

Pasquale Pacifico in servizio alla Dda Nissena. Il Tar ha

fissato la camera di consiglio per il 10 maggio 2023, data che

potrebbe essere decisiva per la scelta definitiva della sede del

procedimento penale. Intanto il 17 gennaio prossimo si terrà il

ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensione disposta dal

Tar. La decisione sarà nota prima del 30 gennaio, data in cui è

stata fissata la nuova udienza del processo al cosiddetto ‘Sistema Montante’. (ANSA).



