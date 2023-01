Monte Grimano Terme al centro del progetto ”I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro”. Ne farà parteanche San Marino e l’Emilia Romagna

Condividi l'articolo

Monte Grimano Terme ospiterà un polo dei servizi turistici destinato a un’area che si estende tra le Marche, l’Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Il progetto fa parte di “I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro”, un’iniziativa coordinata dal Gruppo di azione locale Montefeltro e finanziata con circa 500.000 euro del Psr Marche (Programma di sviluppo rurale). I fondi saranno utilizzati per avviare progetti che aumentino l’offerta turistica dell’intera zona del Montefeltro in sette comuni coinvolti: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.

Il programma di Monte Grimano Terme, che ha ottenuto un finanziamento di circa 40.000 euro, prevede la creazione di un’area di sosta, il miglioramento del verde pubblico e la costruzione di un camper service attrezzato. Sarà anche prevista una struttura dedicata alla manutenzione e al noleggio di biciclette e biciclette elettriche, che sarà gestita da privati. L’intervento del Pil fa parte di un investimento più ampio del Comune di Monte Grimano, che prevede anche la riqualificazione e l’affidamento in gestione a privati della piscina all’aperto dell’ex hotel Belvedere (e dei servizi connessi). In seguito saranno riqualificati anche l’hotel e il ristorante.

Il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, ha affermato che “si tratta di un’area strategica situata tra due patrimoni dell’UNESCO come i centri storici di Urbino e San Marino. Da questo punto partono inoltre oltre 50 chilometri di sentieri, che possono essere percorsi a cavallo, in bicicletta o a piedi. Ecco perché diventa fondamentale fornire servizi, grazie a una collaborazione pubblico-privato, a chi viene a visitare il nostro territorio alla ricerca di un turismo esperienziale“.

Andrea Spagna di Montefeltro bike, che gestirà l’attività insieme a Bike experience San Marino, ha aggiunto che “le potenzialità turistiche dei nostri territori non mancano, quello che manca sono i servizi in grado di attrarre turisti e soprattutto di farli rimanere qui per più di una visita di passaggio“.