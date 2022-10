Montecolombo. Ruba auto e finisce fuori strada: muore sul colpo

Condividi l'articolo

Morto mentre scappava a tutta velocità sull’auto appena rubata. E’ la drammatica fine che ha fatto un malvivente che, nella notte tra venerdì e sabato, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Vittima un marocchino 34enne residente a Savona, il quale era riuscito ad impossessarsi di un Volksagen Touran per poi scappare sulla Sp18 in direzione di Montecolombo. A quanto pare tuttavia ad un certo punto ha perso il controllo della Volksvagen andando a schiantarsi fuori strada perdendo la vita. Sul posto per indagare sui fatti la Polstrada di Riccione.