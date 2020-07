Montecopiolo. La cena di classe si chiude con 70 persone in isolamento: uno aveva il Covid

La rimpatriata e conseguente cena di classe ha portato all’isolamento per 70 persone. E’ accaduto ad una cena tra ex compagni di classe: doveva essere una festa invece ha creato un focolaio. A scatenare il tutto sarebbe stata la presenza di un 42enne risultato il primo contagiato. Al momento le persone contagiate sarebbe sei. La rimpatriata di cui sopra sarebbe avvenuta precisamente in un locale di Villagrande, frazione appunto di Montecopiolo. I protocolli di sicurezza sono comunque stati come sempre veloci ed efficaci, dunque la situazione è stata circoscritta.