Anziano vittima di incidente a Montefiore, in via Serra di sotto. Pare che l’uomo sia entrato nell’edificio abbandonato precipitando in una botola. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale che si sono calati nella grotta. Nella caduto l’anziano ha riportato la frattura di un arto ma non sarebbe in pericolo di vita.