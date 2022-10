Montegridolfo. Concorso Regionale degli Oli Extra Vergini di Oliva – XXVII Edizione

Condividi l'articolo

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

In occasione della XXVII° Edizione del Concorso Regionale “Il Novello dell’Emilia-Romagna”, l’Amministrazione intende rilanciare la cultura e la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva che è il Prodotto Locale per eccellenza tra quelli di qualità prodotti nelle nostre vallate.

Il Comune di Montegridolfo per l’organizzazione del concorso come di consueto si avvale del prezioso supporto della Pro Loco di Montegridolfo, di O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) e della collaborazione di A.R.P.O. Emilia-Romagna.

Salvo eventuali impedimenti, è stata programmata per la data di Domenica 11 Dicembre 2022 la premiazione del concorso in oggetto.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ PREVISTO PER LE ORE 12,00 DEL 30/11/2022.

Sul sito del Comune di Montegridolfo sono disponibili gli allegati, la modulistica e il regolamento per la partecipazione al concorso

https://montegridolfo.eu/ notizie/1452203/novello- emilia-romagna-2022