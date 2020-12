Montegridolfo. Migliori oli della Regione in vetrina a Montegridolfo

migliori oli della Regione in vetrina a Montegridolfo (RN)

C’è tempo fino al 14 dicembre per partecipare al concorso ‘Il Novello dell’Emilia – Romagna’

L’olio d’oliva: una risorsa dal valore inestimabile. Per celebrarla torna anche quest’anno, nella sua 25esima edizione, il concorso ‘Il Novello dell’Emilia – Romagna’, organizzato dal Comune di Montegridolfo, dalla locale Pro Loco e da O.L.E.A., in collaborazione con A.R.P.O. Una vetrina riservata ai migliori oli della nostra Regione, con l’intento di valorizzarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative. L’iniziativa parte da un presupposto molto semplice: il confronto è una delle chiavi per migliorare la qualità del prodotto, farlo conoscere ed apprezzare alla platea dei consumatori. La partecipazione è rivolta a tutti gli olivicoltori professionali ed amatoriali della Regione Emilia-Romagna i quali, grazie alla loro passione ed impegno, arricchiscono le nostre tavole con i loro oli di qualità. Viste le limitazioni legate alla pandemia di Covid-19 e visto il protrarsi della campagna olivicola, quest’anno il comitato organizzatore ha deciso di posticipare i termini per la presentazione delle candidature. Per depositare i campioni e le domande ci sarà dunque tempo fino a lunedì 14 dicembre alle ore 12. Campioni e domande dovranno essere recapitate presso il Municipio di Montegridolfo (via Roma, 2). “Quest’anno – spiegano ancora gli organizzatori – causa le vigenti restrizioni per il Covid-19 in materia di manifestazioni ed eventi, le premiazioni del concorso e l’assegnazione in presenza dei vari riconoscimenti non potranno svolgersi. Gli enti organizzatori provvederanno quindi, prima possibile, alla divulgazione delle graduatorie sui propri siti istituzionali e all’invio dei riconoscimenti assegnati a vincitori e partecipanti.”

INFO E CONTATTI:

Segreteria Municipio di Montegridolfo via Roma n° 2, 47837 Montegridolfo

(RN), Tel 0541/855054

Info: Pro Loco Montegridolfo 333 8810047 O.L.E.A. – www.olea.info – 338 8328092