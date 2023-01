Montella: “Critiche a Pioli? per me sta lavorando alla grande”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – “Nel calcio si ha la memoria corta,

credo che Pioli abbia fatto e stia facendo un lavoro

straordinario insieme alla società. Nella bilancia va messo

quanto puoi spendere e sicuramente il Milan, al netto di tutto

questo, fra monte-ingaggi e soldi spesi nel mercato, è il club

che ha risparmiato di più. Credo che abbiamo fatto un grande

lavoro. A volte l’allenatore viene criticato, ma sta facendo un

grande lavoro. Probabilmente non ha 18 calciatori dello stesso

livello per poter puntare allo scudetto ogni anno”. Così l’ex

allenatore del Milan, Vincenzo Montella, oggi sulla panchina dei

turchi dell’Adana Demirspor, intervenuto a Radio Anch’io lo

sport, su RadioRai.

“Quanto accaduto ieri sull’autostrada? Quelli non sono tifosi

e non vanno chiamati in quel modo. Bisogna inasprire le pene

anche quando accadono incidenti nei pressi dello stadio: servono

pene certe, severe e veloci, come in Inghilterra anni fa –

aggiunge, parlando degli incidenti che si sono verificati ieri

sulla A/1, presso Arezzo, fra sostenitori di Napoli e Roma -. In

Turchia non ne ho ancora vissuti, non so quale possa essere la

contromisura da queste parti”. “Il centravanti che oggi mi piace

di più? Giroud è il classico centravanti, mi piace Abraham, ma

anche Osimhen, sono giocatori adatti al calcio moderno.

Attaccano le linee avversarie, prendendo alle spalle i difensori

– osserva Montella -. Mancanza di talenti in Italia? Dipende

dalle generazioni, dai cicli, forse di gioca meno nelle strade,

ma è un fatto casuale. In Italia qualcosa si muove, con Scamacca

e Lucca, che si stanno facendo spazio. Demme da noi? Non so se

il Napoli sia disposto a cederlo, sicuramente è un elemento

interessante”.

Montella rivela di essere “stato vicino al Napoli” nell’anno

in cui “vincemmo a Roma lo scudetto. Mi sentivo frustrato e

volevo cambiare, mi sarebbe piaciuto molto”. (ANSA).



