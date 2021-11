MONTESCUDO. Associazione Alfredo Speranza APS Rimini: Premio alla Produzione Artistica al Femminile XIII Edizione. Concerto della pianista Sarah Gianetti, Teatro Francesco Rosaspina

Condividi l'articolo

Giovedi 25 novembre alle ore 21,15 presso il Teatro Francesco Rosaspina di Montescudo andrà in scena il concerto della pianista Sarah Gianetti: serata tutta speciale nella sua ritualità perchè realizzata nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, così denominata dall’O.N.U., in cui le donne si doneranno alle donne.

Il concerto di Sarah Gianetti era stato programmato come “Concerto dei Festeggiamenti” per l’8 marzo 2020 in occasione della Festa della Donna, per la XIII Edizione del Premio alla Produzione Artistica al Femminile ma era stato purtroppo sospeso, per ben due stagioni, a causa dello scoppio della pandemia. L’Associazione Alfredo Speranza ha così deciso, in accordo con il Comune di Montescudo – Monte Colombo, di sposare il Premio alla Produzione Artistica al Femminile alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in un evento carico di significato, teso a celebrare la Pace sociale che proietti la speranza di una condizione femminile sempre più civile.

A ricevere il Premio, rappresentando tutte le donne, sono state invitate la cantante e musicista Arianna Lanci e la fotoreporter Beatrice Giorgi mentre Sarah Gianetti suonerà per loro un programma affascinante che, aprendosi con la celebre Sonata op 57 detta “Appassionata” di L.v. Beethoven, passerà attraverso lo slnacio romantico dei quattro Scherzi di F. Chopin per concludere alzando il velo del canto su alcune pagine della musicista romantica Clara Wieck.

L’evento organizzato dalla Associazione Alfredo Speranza APS è in collaborazione con la XXIX edizione del Misano Piano Festival, è stato promosso dal Comune di Montescudo – Monte Colombo con il contributo della Regione Emilia Romagna e prevede l’ingresso gratuito (solo su prenotazione a: prenotazioni@associazionealfredosperanza.org)

Simonetta Pesaresi

Presidente Associazione Alfredo Speranza APS