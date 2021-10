Montescudo-Montecolombo. Gian Marco Casadei (Insieme) è il nuovo sindaco

Condividi l'articolo









Gian Marco Casadei (Insieme) è il nuovo sindaco di Montescudo-Montecolombo. Per lui circa il 53% dei voti. Per Torri Unite del sindaco uscente Castellari circa il 32%. Per Nuovi Orizzonti a sostegno della Marsetti circa il 15%. Nel prosieguo i numeri ufficiali.