MONTEVECCHI (LEGA ER): “TRUMP NON MOLLARE, MA COMUNQUE VADA GRAZIE PER AVER DIFESO VITA, FAMIGLIA E LIBERTA’ DURANTE PRESIDENZA”

“Presidente non mollare, ma comunque vada grazie di tutto. Grazie per essere stato il primo presidente nella storia degli Stati Uniti ad aver partecipato alla marcia per la vita. Grazie per aver tagliato i fondi a quel disumano abortificio di Planned Parenthood. Grazie per aver difeso la vita, la famiglia e la libertà nei tuoi anni di presidenza. Grazie per aver mostrato al mondo come un uomo coraggioso possa mettersi contro il sistema, contro tutto il Deep State. Grazie per la tua testimonianza di Fede. Possa essere d’esempio per tutti coloro, specie i più giovani, che abbracciano la politica come vocazione, come missione. Grazie per averci ricordato quanto sia importante difendere le propria identità e le proprie radici e quanto sia stupido pensare di sostituirle o cancellarle. Ti hanno chiamato fascista, razzista e tu gli hai risposto guadagnando la fiducia di tanti afroamericani, degli ispanici, di tutti i veri patrioti americani. Vai avanti Donald”. Così commenta il Consigliere Regionale della Lega E-R, Matteo Montevecchi, su Facebook, in merito alle elezioni USA.

Link del Post su Fb: https://www.facebook.com/montevecchiofficial/posts/3626868854035994