Monti festeggia l’accordo di Bruxelles: “L’Europa è qui ed esiste”

A festeggiare l’accordo di Bruxelles sul Recovery Fund non soltanto il premier Giuseppe Conte, che si è dichiarato soddisfatto per il traguardo raggiunto e pronto a mettere in campo una nuova taske force per gestire il denaro ed il nuovo piano di ripresa, ma anche il senatore a vita Mario Monti.

Intervenuto nel corso della trasmissione “Agorà Estate” in onda su Rai3, l’ex presidente del Consiglio ha acclamato quella che secondo lui è un’ottima conclusione del negoziato. Commentando le notizie arrivate dal Consiglio Europeo, Monti parla infatti di un accordo “molto positivo” .

“L’Europa esiste, ha saputo reagire a una situazione di estrema difficoltà e tenere insieme Paesi reciprocamente riottosi” , dichiara Monti, soddisfatto, come riportato da “AdnKronos“. Cina, Russia e Usa devono stare attenti ed essere meno baldanzosi, aggiuge il senatore, perché “l’Europa è qui ed esiste”.

L’Europa c’è, dunque, secondo l’economista, che non trattiene l’entusiasmo e spende buone parole per Germania, Francia e Italia: “Merkel e Macron hanno fatto in buona sostanza il piano Marshall europeo, ma c’è stata abilità negoziale da parte italiana e soprattutto è cambiato in un anno e mezzo il modo dell’Italia e del governo italiano di guardare all’Europa”.

Una storia a lieto fine, quindi, pare voler dire il senatore a vita, che non perde occasione per attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini: “Un esponente importante del governo di due anni fa, il senatore Salvini, diceva: ‘Adesso dobbiamo abbattere il muro di Bruxelles’. Meno di due anni dopo il governo italiano è felice di aver portato a casa dei soldi da Bruxelles”.

L’aggettivo frugale? È sinonimo di “ serio “, spiega Mario Monti, che aggiunge: “Da oggi è considerato naturale che ogni Paese sia anche interessato a quello che gli altri Paesi fanno del denaro comune. Dovremo ora abituarci a considerare l’aggettivo ‘frugale’ sinonimo di serio, a fare al nostro interno politiche serie e chiedere che lo facciano anche gli altri Paesi, per esempio chiedendo alla Commissione Europea di essere molto più vigorosa nel mettere in regola l’Olanda e l’Austria rispetto alle norme sulla fiscalità”.