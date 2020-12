Montiano. Fa ancora discutere la localizzazione del ‘vero’ Rubicone

La questione che riguarda il Rubicone è tutt’altro che chiusa. Se ne sono occupati gli studiosi di tutto il mondo data la sua importanza nella sfera della storia antica. Quale fiume attraversò Giulio Cesare? Era il Pisciatello? Era l’Uso? Scorre a Savignano come volle Mussolini? Tanti gli interrogativi ma l’associazione Pro-Rubicone non ha dubbi ed è pronto un cartello turistico che verrà collocato nella località Case Francisconi per ricordare quella vicenda storica, portando anche ulteriori prove a sostegno della tesi che il vero Rubicone attraversato da Giulio Cesare fosse quello che scende tra Montiano e Calisese.