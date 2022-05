Monza in A: Berlusconi, ora sarà bello affrontare il Milan

Condividi l'articolo

(ANSA) – PISA, 29 MAG – “Una battaglia vera, è stato

difficile ma siamo riusciti in un’impresa storica. Sono

emozionato. Il Monza è nato nel 1912 e non era mai stato in A:

ce lo abbiamo portato”. Lo ha detto Silvio Berlusconi dalle

tribune dello stadio di Pisa subito dopo il successo del club

brianzolo ai supplementari contro la squadra di casa che è valso

la promozione in A. “Adesso sarà molto bello affrontare il Milan

in serie A – ha aggiunto il Cavaliere – perché avrò il cuore da

una parte e dell’altra”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte