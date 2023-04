Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Oggi il Monza ha raggiunto la

certezza aritmetica della salvezza, e il primo pensiero di

Adriano Galliani al telefono con l’ANSA è per Silvio Berlusconi.

“Siamo felici – dice l’amministratore delegato del club

brianzolo – per il traguardo raggiunto e lo dedichiamo all’uomo

che ha permesso l’arrivo del Monza in Serie A dopo 110 anni di

storia e la permanenza nel massimo campionato: Silvio

Berlusconi”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte