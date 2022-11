Moody’s abbassa a negativo outlook banche Italia

Condividi l'articolo

Moody’s abbassa a negativo da stabile l’outlook sul settore bancario italiano. Ad incidere le condizioni operative che deterioreranno ulteriormente nei prossimi 12-18 mesi, indebolendo la qualità dei prestiti, la redditività e l’accessibilità ai finanziamenti delle banche.



Moody’s, crescita zero Pil Italia nel 2023. “Prevediamo che la crescita del PIL italiano scenderà allo 0% nel 2023 rispetto al 2,7% previsto per il 2022, colpita dall’impatto del conflitto militare in Ucraina, della crisi energetica e dell’alta inflazione”. Lo scrive Moody’s nel report in cui rivede a negativo l’outlook del settore bancario italiano

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte