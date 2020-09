Morata è vicino alla Juve, atteso a Torino

(ANSA) – TORINO, 21 SET – Si sta concretizzando ciò che

avevano anticipato alcuni giornali spagnoli, in particolare ‘Marca’. Infatti Alvaro Morata è a un passo dalla Juventus dalla

quale si era separato nel 2016. Il club bianconero è in

fortissimo pressing sull’Atletico Madrid per avere il

ventottenne attaccante spagnolo, che oggi non ha partecipato

all’allenamento della squadra di Diego Simeone,. L’operazione si

sta sbloccando, anche perché i Colchoneros stanno chiudendo

l’affare Luis Suarez, di fatto il sostituto di Morata. Il

giocatore è atteso sotto la Mole tra questa sera e domani

mattina, poi le visite mediche di rito prima di rivestire il

bianconero. (ANSA).



