Moratti, Inzaghi un problema ma l’Inter non deve subire choc

(ANSA) – ROMA, 03 APR – “Io non so se è Inzaghi il problema

dell’Inter, ma di sicuro lo rappresenta dato che è l’allenatore

e per ora i risultati non gli danno ragione. Sabato ho visto una

notevole mancanza di grinta, sembrava una amichevole. La squadra

ha bisogno di una sveglia, ma allo stesso tempo deve rimanere

concentrata e non subire choc in questa fase delicata della

ragione. Conte? Ha dimostrato di essere molto bravo, certamente

sarebbe utilissimo e potrebbe garantire vittorie”. Lo ha detto

l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, a Radio anch’io

sport su Rai Radio 1.

“L’Inter deve fare punti e andare in Champions, è troppo

importante come traguardo e poi ha l’impegno dei quarti – ha

proseguito Moratti -. Lukaku? Quest’anno non è in forma. Non ha

perso le sue grandi qualità ma fisicamente ora non regge. Che

sia colpa della nazionale o della società non lo so, ma

importante è che trovino una soluzione”.

Moratti si è detto sorpreso dalla sconfitta di ieri del

Napoli: “Nessuno se l’aspettava ma forse è meglio così – ha

sottolineato – perchè ora sarà più preparato per affrontare in

maniera molto serie una sfida difficile e avrà capito che ha

davanti una squadra forte e che è abituata alla Champions. Se

dovessi scegliere una ipotetica rivale per la semifinale tra

Milan e Napoli preferirei gli azzurri, sono la novità dell’anno

e sarebbe una sfida più entusiasmante”, ha concluso. (ANSA).



—

