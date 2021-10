Moratti: “L’Inter gioca bene ma non ha ancora fiducia”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Credo sia una stagione molto diversa

da quella passata. L’Inter diverte, gioca bene, specie nei primi

tempi, ma non ha ancora fiducia in sé stessa. I punti di

svantaggio mettono nella condizione di non essere troppo sicuri

da questo punto di vista”. Così Massimo Moratti, ex presidente

dell’Inter, parlando a Radio anch’io lo sport, su RadioRai.

“Mourinho? Aveva già avvisato, nei momenti di esaltazione,

dei pericoli di avere una rosa corta, alla Roma – aggiunge -.

Certo, una sberla come quella di giovedì non se la poteva

aspettare nessuno ed è rimasto esterrefatto. Ieri però ha

giocato bene, penso si sia rifatto. Il calcio è cambiato? Quando

le squadre iniziano a costare così tanto è logico che

intervengano le multinazionali. Le medie credo potrebbero

farcela, ma le grosse società possono solo appartenere ai grandi

gruppi”.

Sul paragone fra Antonio Conte e Simone Inzaghi, Moratti

sottolinea: “Conte ha dimostrato di vincere, quindi è stato

bravissimo. Inzaghi è totalmente diverso, si è preso una

bellissima responsabilità. Se il prossimo derby può cambiare il

destino di una o dell’altra squadra? Il primo tempo dell’Inter

ieri è stato magnifico e la Juve di contro molto deludente. Se

vanno avanti così, il derby diventa una partita bellissima,

vincerla diventerebbe davvero importante”. (ANSA).



