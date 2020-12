Morawieczki, l’Ue in crisi si sfoga con Polonia e Ungheria

(ANSA) – BERLINO, 03 DIC – “L’Ue sembra un matrimonio in

crisi. Ha alle spalle la crisi finanziaria, la Brexit, sta

vivendo crescenti disuguaglianze. E quando sorgono problemi, si

sfoga su Polonia o Ungheria. È ora di un esame di coscienza:

cosa è andato storto? Ad esempio, l’euro non ha portato a

differenze sempre più profonde? Che cosa ha portato in Italia

che ristagna da più di vent’anni?”. Lo ha detto il premier

polacco Mateusz Morawieczki in un’intervista alla Faz. Sulla

proposta di condizionalità legate al bilancio Ue, “la nostra

principale preoccupazione – ha aggiunto – è che il meccanismo

possa essere usato arbitrariamente e per motivi politici”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte