MORCIANO. Centri estivi comunali: ci siamo

Condivisa oggi con la cooperativa “Ambra”, gestrice del servizio, l’organizzazione di dettaglio.

Dopo la definizione, operata la settimana scorsa, del numero di gruppi e delle sedi che ospiteranno i centri estivi comunali, saranno comunicati ai genitori, via mail, nella giornata di domani 9 giugno, gli abbinamenti dei bambini a ciascun gruppo. Tutti gli iscritti potranno frequentare i centri estivi. Nessuna graduatoria.

L’abbinamento avverrà per gruppi omogenei, ovvero per frequentanti la stessa sezione o classe. Come noto i gruppi sono formati con 5 bambini per la scuola dell’infanzia e con 7 per la scuola primaria. I gruppi saranno formati in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione (giorno e ora);



Nel mese di giugno saranno otto i gruppi di scuola dell’infanzia e sei quelli di scuola primaria.

Gli otto gruppi della scuola dell’infanzia accederanno alla struttura tramite i due accessi esistenti, uno da via dei Platani e l’altro da via dei Pini;

Tre gruppi dei bambini della primaria faranno riferimento alla scuola elementare Lunedei;

Altri 3 gruppi della primaria saranno ospitati all’istituto Isiss Gobetti;