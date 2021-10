Condividi l'articolo









Negli scorsi giorni in varie parti d’Italia è stato avvistato un furgone grigio con i vetri oscurati e un adesivo gigante con la scritta “Pornhub Casting”. Ad un certo punto a Morciano sui social ha cominciato a farsi insistente la voce che il furgone sarebbe approdato nella centralissima via Risorgimento. Il sindaco Ciotti ha subito smentito di averlo autorizzato allertando la polizia locale. Il furgone comunque a Morciano non è mai arrivato.