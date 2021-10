Morciano. Grave scontro fra due auto: intervengono i vigili del fuoco

Condividi l'articolo









Vigili del fuoco di Cattolica in azione per un incidente stradale a Morciano di Romagna, all’incrocio tra le vie Forlani e Cà Fabbro, intorno alle 20 di giovedì 14 ottobre. Uno schianto piuttosto violento che ha provocato due feriti, di cui uno abbastanza grave. La conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto due ambulanze e l’automedicalizzata del 118. I feriti, entrambi del luogo, dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati, la donna al Ceccarini di Riccione e l’uomo all’Infermi di Rimini. Per gli accertamenti di rito i carabinieri.