Morciano. Parte la riqualificazione del parco Del Conca

Partirà nei prossimi giorni giorni, all’interno del parco urbano del Conca di Morciano di Romagna, l’intervento di riqualificazione del laghetto artificiale a cura della società in house Anthea. Intervento che rientra nel più ampio progetto di sistemazione e ampliamento della principale area verde morcianese, approvato dal Comune di Morciano di Romagna con delibera di Giunta lo scorso 14 ottobre. L’obiettivo di lungo termine è quello di ampliare il parco urbano utilizzando le aree demaniali disponibili per l’intera lunghezza compresa nel territorio di Morciano di Romagna, ripristinando gli antichi accessi e creando un unico spazio verde con servizi quali piste ciclo-pedonali, panchine, zone ombreggiate per il gioco o il riposo e impianti sportivi all’aperto. In questo primo step dei lavori, l’attenzione si è focalizzata in particolar modo sul laghetto artificiale. In particolar modo, è previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle sponde e del fondo del laghetto in quanto l’attuale telo in pvc risulta deteriorato in più punti e non è quindi più riparabile. La nuova impermeabilizzazione verrà realizzata con la posa in opera di una geomembrana in polietilene ad alta densità avente entrambe le superfici lisce. Contestualmente è prevista la rimozione di tutti i detriti che nel tempo si sono depositati. I nuovi teli di geomembrana avranno una colorazione superficiale “verde muschio”. Sopra alla geomembrana, su parte del fondo e delle sponde del laghetto, verrà steso uno strato di ghiaino di colore grigio chiaro. Conclusa l’installazione, si provvederà al riempimento del laghetto e alle prove di tenuta e collaudo della nuova impermeabilizzazione.