Morciano. Tre giostrai condannati per estorsioni alla fiera di San Gregorio

Tre condanne (due a 4 anni e una a 3 anni e 6 mesi) per altrettanti giostrai chiamati a rispondere a vario titolo di estorsione aggravata in concorso e danneggiamento. Tre gli episodi contestati. Nel 2016 il problema della concorrenza delle giostre a San Gregorio fu risolto dal danneggiamento della struttura. L’anno successivo il problema si è ripresentato quando la vittima dell’estorsione ha riproposto al Comune la domanda per il proprio allestimento in piazza della Repubblica durante la Fiera di San Gregorio. “Se ci provi ti mando su una carrozzina”, fu uno dei messaggi che il giostraio concorrente ricevette. Da lì la denuncia, le indagini e la odierna condanna.