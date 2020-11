Morciano. Trekking sulle orme di Arnaldo Pomodoro

“Spesso guardiamo lontano per i nostri viaggi, in cerca di chissà quali meraviglie, senza renderci conto dei tesori che ci stanno attorno”. Da questa considerazione nasce un’iniziativa promossa da Orietta Binotti, dell’agenzia “La Galleria del Viaggiatore” di via Bucci, a Morciano di Romagna, che ha deciso di far partire da piazza Boccioni e dal Colpo d’Ala del maestro Pomodoro – oggetto proprio quest’estate di un importante lavoro di restauro – il suo trekking alla scoperta del territorio. Appuntamento domenica 8 novembre alle 9 davanti alla celebre scultura. Binotti terrà una breve introduzione sull’artista, sul significato dell’opera e sul valore che ha per la città di Morciano. Il tour quindi proseguirà in macchina alla volta di Pietrarubbia, splendido borgo medioevale fortificato che è un vero e proprio museo a cielo aperto. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e delle nuove disposizioni del Governo.

“Quest’anno, vista la particolare situazione, tantissime persone hanno deciso di mettere da parte i viaggi all’estero per andare alla scoperta delle bellezze locali – spiega la Binotti-. Anche Morciano di Romagna, da questo punto di vista, ha tantissimo da offrire: il Colpo d’Ala di Pomodoro ne è sicuramente un esempio. Per questo motivo credo sia importante valorizzare al meglio il nostro patrimonio artistico, storico e culturale”. Per info: 345 9825417/ 0541 1525747