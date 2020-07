Morciano. Truffa e simulazione di reato: patteggiano automobilista e carrozziere compiacente

Automobilista di Morciano patteggia nove mesi, sei mesi al carrozziere compiacente di San Clemente. Si chiude così il processo che vedeva alla sbarra i due imputati. Il primo era accusato di simulazione di reato e truffa ai danni dell’assicurazione. Il secondo di truffa. Il morcianese denunciò il furto di una Fiat Cinquecento che in realtà non gli era stata rubata per nascondere al padre il fatto di averla distrutta in un incidente stradale e poi pensò di recuperare più soldi possibile con l’aiuto di un carrozziere compiacente, incassando la liquidazione dell’assicurazione e vendendo anche i pezzi di ricambio. Era tuttavia stati scoperti e il processo aveva preso il via. Ora si è chiuso tutto con il patteggiamento.