Moretti in vespa fra strade Roma ferragostana

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Le note di I’m your man, di Leonard

Cohen tornano a 27 anni da Caro Diario, a fare da colonna sonora

a un nuovo giro di Nanni Moretti in Vespa nelle strade della

Capitale, estive e quasi totalmente deserte, per un video

pubblicato dal regista sul suo profilo ufficiale di Instagram a

Ferragosto. A differenza della sequenza del film del 1993,

girata nel quartiere della Garbatella, il cineasta romano

stavolta regala un lungo piano sequenza senza tagli nel quale

viene ripreso in scooter mentre percorre ‘la Panoramica’ che

collega Monte Mario con piazzale Clodio (già scenario di un suo

giro in vespa in Aprile del 1998) e per le strade quartiere

Prati (apparse brevemente anche in Caro diario) dove Moretti è

cresciuto.

Il filmato, lungo quanto la canzone (2 minuti a 58) ha raccolto

centinaia di commenti, compresi quelli di vari amici , colleghi

e collaboratori. “Leonard Cohen, la Vespa e Roma deserta… ed

è già Cinema! Auguri, Nanni”, scrive Gabriele Salvatores.

“Bellissimo e molto bravo in vespa!!!! ” commenta Margherita

Buy, che è fra anche i protagonisti del nuovo atteso film del

regista, Tre piani, in uscita nel 2021. (ANSA).



—

