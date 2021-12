Morikawa fa harakiri, alle Bahamas vince Hovland

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Alle Bahamas Collin Morikawa fa

harakiri e spreca la possibilità di diventare, per la prima

volta in carriera, il nuovo numero 1 del golf mondiale. Ad

Albany (sull’isola di New Providence), l’Hero World Challenge va

al norvegese Viktor Hovland che, con un giro finale chiuso in 66

(-6) su un totale di 270 (68 69 67 66, -18) colpi, risale dalla

terza posizione e festeggia il quinto titolo in carriera da

professionista. Superando (nonostante un bogey nel finale)

l’americano Scottie Scheffler, secondo con 271 (-17).

Che beffa per Morikawa. Nel torneo – non ufficiale del PGA Tour

– organizzato dalla fondazione di Tiger Woods, il 24enne di Los

Angeles crolla nell’ultimo round (parziale di 76, +4) e,

complici due doppi bogey e altrettanti bogey (a nulla sono

serviti due birdie), si piazza quinto con 274 (-14) al pari di

Justin Thomas e dietro pure a Sam Burns e Patrick Reed, entrambi

terzi con 273 (-15). E pensare che il californiano al termine

del “moving day” vantava ben cinque colpi di vantaggio nei

confronti di Koepka, solo 9/o con 277 (-11).

A trionfare, alle Bahamas, è stato dunque Hovland. Il cui

exploit gli ha fruttato 1.000.000 di dollari a fronte di un

montepremi complessivo di 3.500.000 e gli ha permesso di passare

dalla nona alla settima posizione del ranking mondiale. Per il

24enne di Oslo, professionista dal 2019, si tratta del secondo

successo nel giro di un mese dopo quello arrivato, lo scorso

novembre in Messico, al World Wide Technology Championship at

Mayakoba (PGA Tour). Con questa affermazione Hovland è diventato

il secondo giocatore dal 2018 (Jon Rahm) a vincere al debutto

l’Hero World Challenge. Succedendo così allo svedese Henrik

Stenson (campione nel 2019), quest’anno solo 19/o con 289 (+1) e

penalizzato di due colpi, insieme a Jordan Spieth, per aver

giocato da un’area di partenza sbagliata alla buca 9. (ANSA).



