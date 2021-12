Morta 26enne ferita ieri in incidente nel Bolognese

Condividi l'articolo

E’ morta all’ospedale Maggiore di Bologna Giada Matarazzo, la ragazza di 26 anni rimasta gravemente ferita ieri in un incidente stradale sulla statale 253bis (ex Trasversale di Pianura), vicino a Bentivoglio. Era alla guida di una Smart, finita prima contro una Volkswagen e poi addosso a un autoarticolato. La giovane abitava a San Pietro in Casale. Soccorsa dal 118, era stata portata in ospedale in condizioni disperate e ricoverata nel reparto rianimazione, dove nel pomeriggio è deceduta. (ANSA).



